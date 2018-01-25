Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.01.2018

Варшава готовит жалобу для США на «Северный поток-2»

«Expert Online» 2018

Премьер Польши Матеуш Моравецкий намерен обозначить позицию Варшавы относительно газопровода «Северный поток-2» в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который собирается посетить Варшаву 26-27 января, сообщает RT, ссылаясь на интервью политика польскому радио.

Польша придерживается позиции, что проект «Северный поток — 2» полностью уничтожит транзит газа через Украину и хочет донести до американского правительства всю серьезность данных «угроз, опасностей, рисков, с этим связанных».

«Я буду говорить о «Северном потоке —2» — газовом соединении между Россией и Германией, которое, если будет реализовано, — это приведёт к тому, что де-факто транзит газа через Украину будет уже не нужен. Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон имел определённое сознание этого», — рассказал Моравецкий, который подтвердил наличие диалога с администрацией США по вопросу ограничения монополии «Газпрома» по поставке топлива в Европу.

Северный поток 2: «Северный поток-2» продвигает нестабильная ситуация на Украине

Северный поток 2, последние новости: Расходы на «Северный поток-2» будут увеличены

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал