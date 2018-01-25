Варшава готовит жалобу для США на «Северный поток-2»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий намерен обозначить позицию Варшавы относительно газопровода «Северный поток-2» в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который собирается посетить Варшаву 26-27 января, сообщает RT, ссылаясь на интервью политика польскому радио.

Польша придерживается позиции, что проект «Северный поток — 2» полностью уничтожит транзит газа через Украину и хочет донести до американского правительства всю серьезность данных «угроз, опасностей, рисков, с этим связанных».

«Я буду говорить о «Северном потоке —2» — газовом соединении между Россией и Германией, которое, если будет реализовано, — это приведёт к тому, что де-факто транзит газа через Украину будет уже не нужен. Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон имел определённое сознание этого», — рассказал Моравецкий, который подтвердил наличие диалога с администрацией США по вопросу ограничения монополии «Газпрома» по поставке топлива в Европу.

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