Рецессии не ждите

«Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» опубликовал периодический обзор «Комментарии о государстве и бизнесе», согласно которому сводный опережающий индекс (СОИ) не дает сигналов о возможной новой рецессии в экономике России. Наиболее вероятен вариант медленного роста. Свои выводы аналитики обосновывают показателями, динамика которых опережает индекс промышленного производства: это в частности курс рубля, цены на нефть и опросы руководителей предприятий.

В декабре 2017 года СОИ снизился с 4,4 сразу до 2,6 пункта, при этом наибольший позитивный импульс исходил со стороны нефтяных цен. Средняя цена нефти Urals в декабре составила 63 долларов за баррель, что на 22% больше, чем была в декабре прошлого года. Текущие цены приближаются к 70 долларов за баррель. «При таком развитии событий самые жесткие сценарии, скорее всего, минуют экономику России», — говорится в обзоре.

«Никаких сигналов о приближении новой рецессии динамика СОИ не дает. Что, естественно, не означает приближения фазы устойчивого и динамичного роста. Отсекая крайности, можно сказать, что сценарий вялого роста — с краткими колебаниями в ту или другую сторону - пока представляется наиболее вероятным»,— дают свой прогноз эксперты ВШЭ.

Как показывает история расчетов СОИ с 2008 года, он себя зарекомендовал очень хорошо, отмечает глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер. По словам эксперта, причина сдержанного оптимизма — низкая база прошлого года. Есть цикл восполнения запасов, есть отложенные ранее инвестиции, которым благоволит ситуация на внешних рынках. В настоящий момент сложилась благоприятная ситуация в мировой экономике (недавно МВФ пересмотрел темпы роста с 3,7% до 3,9%) и на товарных рынках, в том числе по причине ослабления американского доллара.

А в российской экономике, находящейся в транзитном состоянии от модели, основанной на притоке нефтедолларов, в сторону модели, ориентированной на инвестиции, компании фиксируют рост новых заказов, есть ресурсы в виде незавершенных заказов, отложенных ранее инвестиций. Хотя ожидания изменений налоговой системы после президентских выборов выступают их ограничителем. Станислав Вернер упомянул также оценки ЦБ РФ, согласно которым без структурных реформ потенциальные темпы роста в России не превышают по 1,5-2,0%.

Наличие негативных тенденций в промышленном производстве в конце 2017 года отметил старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Ожидания компаний относительно спроса на их продукцию и услуги не оправдались, в результате чего они избавляются от накопленных запасов, не увеличивая выпуск. Отсюда и низкий уровень инвестиций в обрабатывающем секторе, который за 9 месяцев снизились на 3,2%, относительно аналогичного периода прошлого года.

При этом, полагает аналитик, потребление также может сократиться, поскольку существенного роста реально располагаемых доходов нет, а рост потребления за счет кредитов частично исчерпал себя: домохозяйства начали менее оптимистично смотреть в будущее. Но есть основания ожидать улучшения ситуации в российской экономике.

Так, по итогам 2018 года рост промпроизводства может составить порядка 2%. Этому будет способствовать стабильная ситуация на рынке энергоносителей, что обеспечит приток средств в страну и поддержку потреблению. Плюс к этому вероятен рост инвестиций, которому будет способствовать снижение стоимости кредитов.

Также, считает Богдан Зварич, продолжат снижаться ставки по депозитам, что создаст дополнительный спрос на облигации российских компаний, а значит, будет снижать стоимость обслуживания ими долга. Дополнительным позитивным стимулом станет сохранение стабильной ситуации на валютном рынке: не стоит ожидать существенного ослабления или роста национальной валюты. Устойчивая ситуация в рубле – хороший стимул для закупки импортного оборудования для модернизации и расширения производства, отмечает он.