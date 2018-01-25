Трампу не дают работать с Россией

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что администрации президента США Дональда Трампа не дают работать с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК, отметив, что сегодня «не видит инициативы наладить отношения».

Костин считает, что расследование о вмешательстве России в ход выборов президента США в 2016 году, которое ведется по инициативе американской политической элиты, проводится именно в целях ограничения Трампа в свободе действий по отношению к России.

«Пока ни одного факта о том, что Трамп или его команда были связаны с Россией, не выявили, да и не найдут таких фактов, потому что не было этого на самом деле. Такая агрессивная политика, прежде всего конгресса, средств массовой информации, специальных служб США, приводит к тому, что у Трампа связаны руки», — сказал глава ВТБ в интервью изданию.

Происходит это из-за нежелания политической верхушки Америки делиться властью с Россией, а также стремления строить отношение со всеми странами по принципу однополярности. При этом, как заверил Костин, на деловые отношения политика не влияет и «у него складываются хорошие контакты с коллегами в области бизнеса».

При этом, глава ВТБ удивлен настрою западных СМИ по ангажированной подаче информации о России.

«Они абсолютно brainwashed (с «промытыми мозгами»), в головах у них абсолютно неправильные посылы в этом вопросе, даже удивляет иногда», — добавил Костин собственное впечатление об общении с редакторами американских СМИ.

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