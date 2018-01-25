Украина заявила о создании новой модели газового рынка

Александр Данилюк – глава Минфина Украины – рассказал, что его страна разрабатывает новую модель газового рынка.

Об этом он заявил в ходе экономического форума в Давосе. По словам украинского чиновника, данная модель разрабатывается в рамках сотрудничества с Международным валютным рынком и Всемирным банком, передаёт РИА Новости.

Министр финансов «незалежной» подчеркнул, что отсутствие монополии влияет на уменьшение цены газа на рынке.

При этом никаких деталей и подробностей создания новой газовой модели глава Минфина Украины не озвучил.