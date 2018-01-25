Ушла из жизни певица Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина, сообщает «Пятый канал». О кончине певицы сообщил ее муж и продюсер Владимир Андреев.

«Она умерла около 8:30 мск 25 января в больнице», - сказал он.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года в Николаевской области УССР, получила музыкальное образование в Ленинграде, окончив Музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова. После окончания учебы ее заметили и пригласили в Театр музыкальной комедии, где Людмила Сенчина играла ведущие роли.

Всенародную славу певица получила после исполнения песни «Золушка» на «Голубом огоньке» в 1976 году, а также роли в популярном фильме 1978 года «Вооружен и очень опасен».