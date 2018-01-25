Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.01.2018

Ушла из жизни певица Людмила Сенчина

«Expert Online» 2018

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина, сообщает «Пятый канал». О кончине певицы сообщил ее муж  и продюсер Владимир Андреев.

«Она умерла около 8:30 мск 25 января в больнице», - сказал он.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года в Николаевской области УССР, получила музыкальное образование в Ленинграде, окончив Музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова. После окончания учебы ее заметили и пригласили в Театр музыкальной комедии, где Людмила Сенчина играла ведущие роли.

Всенародную славу певица получила после исполнения песни «Золушка» на «Голубом огоньке» в 1976 году, а также роли в популярном фильме 1978 года «Вооружен и очень опасен».

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал