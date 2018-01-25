Успеть до коллапса

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о намерении досрочно баллотироваться на второй срок. Несмотря на рейтинг никак не выше 30%, победа президенту-социалисту практически гарантирована, однако едва ли она убережет его от крупных проблем, а Венесуэлу – от больших потрясений.

«Скромный труженик и представитель народа», — так отрекомендовал себя новоиспеченный кандидат в президенты венесуэльцам, анонсируя предстоящий 4 февраля съезд правящей Единой социалистической партии, где его официально выдвинут на второй срок.

Беда для Мадуро только в том, что сам народ своим представителем его, судя по всему, совсем не считает. Даже вполне лояльные правящему режиму социологи никак не могут «натянуть» президенту рейтинг больше тридцати процентов. Оно и понятно: экономическое положение в стране ужасающее и просвета, несмотря на заверения и усилия правительства, не видно.

Грустные итоги

«Боливарианский социализм», отстраиваемый Мадуро, обернулся для Венесуэлы настоящей катастрофой. В стране, являющейся одним из мировых лидеров по запасам нефти, уровень инфляции только по официальным данным за прошлый год превысил 2600%. Всемирный банк осторожно прогнозирует в этом году сокращение венесуэльской экономике на 4,2%. И это – на фоне экономического роста у всех соседей. В стране прекратилось производство бензина, дефицит продовольствия и самых необходимых товаров стал прозой будней даже в столице.

Сколько бы ни взваливал президент вину за происходящее на американские санкции, картина кризиса и его взаимосвязь со всей предшествующей экономической политикой Мадуро выглядит уж слишком очевидной. Хотя тупик, в который зашла страна, все равно труднообъясним. Но разбираться с этой проблемой в конструктивном духе никто, кажется, не собирается.

При этом разделить ответственность с оппозицией у президента не получится: парламент лишен власти, его функции выполняет лояльная главе государства Конституционная ассамблея. Однако объявлять военное положение и отменять выборы Мадуро не стал. Видимо, на выборы он идет с одной целью – чтобы упредить оппозицию.

Пока еще можно

В прошлом году не было недостатка в прогнозах, предрекавших режиму скорое падение. Но мощные протесты, в которых участвовали многие тысячи человек и пролилась кровь, не достигли цели: Мадуро удержался. «Спасибо» за это он должен сказать только своим противникам. Венесуэльская оппозиция не смогла выработать единую тактику и эффективно использовать обстановку. У нее не появилось даже единого лидера: эту роль оспаривают друг у друга лидер партии «Народная воля» Леопольдо Лопес и бывший соперник Мадуро на президентских выборах Энрике Каприлес. При этом ни тот, ни другой не смогли найти общий язык с противниками президента, имеющимися в его собственной партии. В результате, несмотря на множество недовольных, что-то противопоставить ему не получилось.

Бессилие оппозиции особенно ярко проявилось в ходе прошедших в декабре прошлого года муниципальных выборов. Сорвать их противники Мадуро не смогли: нужное президенту количество избирателей на участки пришло. Поэтому президент решил, что надо ковать железо пока оно горячо – то есть, пока оппозиционеры не смогли провести работу над ошибками. Конституционная ассамблея экстренно приняла решение о переносе президентских выборов с конца года на апрель.

Нервы не выдерживают

Нет сомнений, что выборы пройдут в очень непростой обстановке. Мадуро в своих расчетах наверняка учитывает и то, что нервы его противников постепенно сдают. Протест становится все более радикальным. В январе власти отрапортовали о подавлении попытки мятежа, предпринятой бывшим полицейским спецназовцем и киноактером Оскаром Пересом. Этот достаточно популярный в стране человек в компании с экс-сотрудниками спецслужб еще летом совершил ряд нападений на административные здания в Каракасе. Отчеты о своих действиях он помещал в соцсетях.

Последняя его акция была в декабре. Видимо, вдохновляемый примером Фиделя Кастро, который начал свою революцию со штурма казарм Монкада, Перес пытался захватить казармы в штате Миранда. Этого уж Мадуро стерпеть не мог и дал задание захватить мятежника живым или мертвым. Получилось мертвым. Теперь у оппозиции есть свой мученик и неудачный, но пример вооруженного выступления. Пример, который, как не без оснований опасается Мадуро, по мере приближения Венесуэлы к окончательному экономическому краху, может стать заразительным.