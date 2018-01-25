Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Политика
Москва, 26.01.2018

Успеть до коллапса

«Expert Online» 2018
  • Успеть до коллапса

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о намерении досрочно баллотироваться на второй срок. Несмотря на рейтинг никак не выше 30%, победа президенту-социалисту практически гарантирована, однако едва ли она убережет его от крупных проблем, а Венесуэлу – от больших потрясений.

«Скромный труженик и представитель народа», — так отрекомендовал себя новоиспеченный кандидат в президенты венесуэльцам, анонсируя предстоящий 4 февраля съезд правящей Единой социалистической партии, где его официально выдвинут на второй срок.

Беда для Мадуро только в том, что сам народ своим представителем его, судя по всему, совсем не считает. Даже вполне лояльные правящему режиму социологи никак не могут «натянуть» президенту рейтинг больше тридцати процентов. Оно и понятно: экономическое положение в стране ужасающее и просвета, несмотря на заверения и усилия правительства, не видно.

Грустные итоги

«Боливарианский социализм», отстраиваемый Мадуро, обернулся для Венесуэлы настоящей катастрофой. В стране, являющейся одним из мировых лидеров по запасам нефти, уровень инфляции только по официальным данным за прошлый год превысил 2600%. Всемирный банк осторожно прогнозирует в этом году сокращение венесуэльской экономике на 4,2%. И это – на фоне экономического роста у всех соседей. В стране прекратилось производство бензина, дефицит продовольствия и самых необходимых товаров стал прозой будней даже в столице.

Сколько бы ни взваливал президент вину за происходящее на американские санкции, картина кризиса и его взаимосвязь со всей предшествующей экономической политикой Мадуро выглядит уж слишком очевидной. Хотя тупик, в который зашла страна, все равно труднообъясним. Но разбираться с этой проблемой в конструктивном духе никто, кажется, не собирается.

При этом разделить ответственность с оппозицией у президента не получится: парламент лишен власти, его функции выполняет лояльная главе государства Конституционная ассамблея. Однако объявлять военное положение и отменять выборы Мадуро не стал. Видимо, на выборы он идет с одной целью – чтобы упредить оппозицию.

Пока еще можно

В прошлом году не было недостатка в прогнозах, предрекавших режиму скорое падение. Но мощные протесты, в которых участвовали многие тысячи человек и пролилась кровь, не достигли цели: Мадуро удержался. «Спасибо» за это он должен сказать только своим противникам. Венесуэльская оппозиция не смогла выработать единую тактику и эффективно использовать обстановку. У нее не появилось даже единого лидера: эту роль оспаривают друг у друга лидер партии «Народная воля» Леопольдо Лопес и бывший соперник Мадуро на президентских выборах Энрике Каприлес. При этом ни тот, ни другой не смогли найти общий язык с противниками президента, имеющимися в его собственной партии. В результате, несмотря на множество недовольных, что-то противопоставить ему не получилось.

Бессилие оппозиции особенно ярко проявилось в ходе прошедших в декабре прошлого года муниципальных выборов. Сорвать их противники Мадуро не смогли: нужное президенту количество избирателей на участки пришло. Поэтому президент решил, что надо ковать железо пока оно горячо – то есть, пока оппозиционеры не смогли провести работу над ошибками. Конституционная ассамблея экстренно приняла решение о переносе президентских выборов с конца года на апрель.

Нервы не выдерживают

Нет сомнений, что выборы пройдут в очень непростой обстановке. Мадуро в своих расчетах наверняка учитывает и то, что нервы его противников постепенно сдают. Протест становится все более радикальным. В январе власти отрапортовали о подавлении попытки мятежа, предпринятой бывшим полицейским спецназовцем и киноактером Оскаром Пересом. Этот достаточно популярный в стране человек в компании с экс-сотрудниками спецслужб еще летом совершил ряд нападений на административные здания в Каракасе. Отчеты о своих действиях он помещал в соцсетях.

Последняя его акция была в декабре. Видимо, вдохновляемый примером Фиделя Кастро, который начал свою революцию со штурма казарм Монкада, Перес пытался захватить казармы в штате Миранда. Этого уж Мадуро стерпеть не мог и дал задание захватить мятежника живым или мертвым. Получилось мертвым. Теперь у оппозиции есть свой мученик и неудачный, но пример вооруженного выступления. Пример, который, как не без оснований опасается Мадуро, по мере приближения Венесуэлы к окончательному экономическому краху, может стать заразительным.

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал