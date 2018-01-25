В Давосе намерены обсудить политику Трампа в области ядерного вооружения

По заявлению исполнительного директора Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин, политика американского президента в области ядерного оружия «вызывает беспокойство во всём мире», сообщает RT.

«Эта политика способствует смягчению условий применения ядерного оружия и расширению его производства», — цитирует агентство Anadolu Фин, которая уверена, что риск применения ядерного вооружения на практике существует, пока подобной оружие есть в мире.

ICAN делали запрос Вашингтону о возможности присоединения к обсуждению этой темы делегации США на форуме в Давосе, однако, ответа не последовало.

Между тем, Фин уверена, что рано или поздно ядерное оружие в мире будет полностью уничтожено.

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