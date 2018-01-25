Президент Литвы предрекла Украине «долгий путь в ЕС»

Президент Литвы Даля Грибаускайте уверена во вступлении Украины в ЕС, заявляя при этом, что это будет «долгий путь». Об этом она сообщила в ходе телефонного интервью с полей форума в Давосе национальному радио Литвы.

«Возможность для каждой страны на том или ином историческом этапе добиться своей цели существует», — сообщила президент, при этом, не называя конкретных сроков возможного вступления в Украины в Евросоюз.

По её словам, ни одну страну нельзя лишать подобной возможности и для Украины «надежда на евроинтеграцию должна остаться». В этой ситуации все зависит от «усилий страны в достижении конкретной цели», считает Грибаускайте, заявляя, что Киев может рассчитывать на помощь Литвы в вопросе вступления Украины в ЕС.

«Надеюсь, что не возникнет какого-то противоречия, столкновения между целями европейского развития и будущим самой Украины», - добавила президент Литвы.

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