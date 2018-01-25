В ПАСЕ призвали Украину пересмотреть закон о реинтеграции

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Киеву пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной Радой Украины 18 января.

Об этом заявил Виктор Медвечук – представитель «незалежной» в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа». По его словам, европейские парламентарии проголосовали за резолюцию «Гуманитарные последствия войны в Украине». В этом документе содержится настоятельное требование пересмотреть «закон о деоккупации», передаёт РИА Новости.

При этом Медведчук подчеркнул, что украинская делегация может проигнорировать данную резолюцию, сославшись на то, что она носит всего лишь рекомендательный характер. Однако, по мнению Медведчука, такая позиция грозит Киеву серьёзными репутационными потерями.

Напомним, 18 января 2018 года депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7163 (закон о «деоккупации и реинтеграции») президента Украины Петра Порошенко. Законопроект называет территории ДНР и ЛНР «оккупированными территориями», Россию «оккупантом» и официально закрепляет понятие «российская агрессия». Кроме этого, он фактически ставит крест на Минских соглашениях.