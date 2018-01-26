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Москва, 26.01.2018

Эксперты рассказали, что ждет газовый рынок Украины

«Expert Online» 2018

Киев готовит новую модель газового рынка Украины, при которой государство «максимально удалят из происходящих процессов», заявил глава Министерства финансов страны Александр Данилюк. Его интервью публикует «Экономика сегодня».

По словам Данилюка, в стране существует множество внутренних поставщиков, которые обеспечивают газом внутренний рынок, на которых делается основная ставка в решении газового вопроса.

«Сейчас мы разрабатываем новую модель газового рынка, которая создаст конкурентные условия», — сообщил Данилюк «на полях» форума в Давосе.

Модель газового рынка Украины разрабатывается совместно со Всемирным банком и МВФ и по своей структуре напоминает газовую модель России 90-ых годов, считает эксперт издания глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Все нужно отпустить, не заниматься ничем, рынок сам все отрегулирует», таково мнение специалистов МВФ. Также сообщается, что в рамках подобного сотрудничества на Украине цены на газ увеличивались несколько раз.

«На Украине Всемирный банк насаждает либеральную модель, и давайте опять же вспомним девяностые в России, когда ВБ давал нам миллиардные кредиты - как мы жили? Не очень, мягко говоря», - рассказал Пикин, который также отметил, что слова министра финансов Украины Данилюка касаются сугубо внутреннего устройства газового рынка.

«Возможно, эта модель будет с элементами биржевой торговли, как, допустим, в России. Но в любом случае это пока только слова, вопрос же в том, как разработанная схема будет реализована», — сообщил эксперт.

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