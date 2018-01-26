Электромобиль заставляет жечь больше угля и газа

Как плюсы, так и и минусы бума электромобилей лежат на поверхности, но не все обращают на них внимание, пишет Forbes.

Рынок электромобилей – один из самых быстрорастущих. В 2017 году, например, только в США продажи машин, работающих на электричестве, увеличились почти на 30% и вплотную приблизились к 200 тыс. США взяты за пример не только потому, что это первая экономика планеты. Рывок электромобилей еще больше впечатляет, если принять во внимание очень низкие цены на бензин в Америке, что, казалось бы, должно располагать автолюбителей к традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Конечно, росту популярности электромобилей в немалой степени способствуют и меры по их популяризации, предпринимаемые правительствами разных стран, напоминает Forbes. С разных континентов приходят все новые и новые сообщения о том, что власти для очищения воздуха разрабатываю законы о постепенном, конечно, запрете традиционных авто. Перечислять страны, озаботившиеся чистотой атмосферы, можно долго. Это и Китай, и Индия, и Великобритания, и Франция, и Нидерланды, намеренные в течение нескольких ближайших десятилетий очистить улицы городов от традиционных и дизельных автомобилей. Меры, предпринимаемые властями, конечно же, оказывают влияние на пристрастия автолюбителей, которые все чаще отдают предпочтение электромобилям перед традиционными машинами. Примером для подражания в этой области считается Норвегия, где в прошлом году каждая третья проданная легковая машина работает от электричества.

В конечном счете, как нетрудно догадаться, все упирается в деньги. Успех электромобилям должно обеспечить непрерывное снижение цен на них и повышение расстояния, которое можно проехать на одной зарядке. Что касается цен, то это особенно касается батарей.

По мнению Bloomberg New Energy Finance, будущее у электромобилей многообещающее: «К 2040 году 54% продаж новых автомобилей и 33% всего мирового парка будет приходиться на электромобили. Снижение цен на батареи позволит вполне конкурентоспособным электромобилям проникнуть во все секторы автопрома уже к 2030 году».

Конечно, у электромобилей имеются не только плюсы. Поклонники электромобилей случайно или намеренно как бы забывают, что они ездят не на воздухе, а на электроэнергии, большая часть которой как в США, так и во всем остальном мире вырабатывается в основном за счет сжигания угля и газа. Для зарядки электромобиля дома у автовладельца часто требуется целая ночь. Из исследования New York Times следует, что электромобили могут повышать энергопотребление домохозяйств на 50% и даже больше. Порой добавление электромобиля к энергосети, пишет Forbes, равноценно подключению трех домов. Конечно, постоянно разрабатываются меры, которые должны снижать нагрузку на электросети, но вывод очевиден: в США и на остальной планете при каждых десяти зарядках электромобилей в 6,5 случаях речь идет об электроэнергии, выработанной из угля или газа.

Китай намерен запретить все автомобили с двигателями внутреннего сгорания и заменить их электромобилями, но это приведет к увеличению потребления угля. На долю угля в Поднебесной приходится почти 70% всей электроэнергии. В Индии этот показатель еще выше – 75%.

В целом, считает Forbes, можно смело говорить, что электромобили означают очень существенный рост потребления человечеством электроэнергии. Причем, обеспечиваться он будет в основном по-прежнему углем и газом. Ожидается, что глобальное потребление электроэнергии будет расти на 1-3% в год. Получается, что очищая воздух, автомобили, работающие на электроэнергии, одновременно будут его и загрязнять.

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