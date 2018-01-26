«Коррупционные» миллиарды вернутся в казну

В Эр-Рияде нашли способ решить часть финансовых проблем, стоящих перед королевством. Их решили переложить на плечи или, вернее, карманы коррупционеров, которых, похоже, для этого и «зачистили» в конце прошлого года.

Министр финансов Саудовской Аравии (КСА) Мухаммед аль-Ядаан заявил 24 января в интервью телеканалу Al Arabiya в Давосе, что деньги, полученные от задержанных в ноябре 2017 года взяточников и казнокрадов пойдут на финансирование помощи нуждающимся гражданам королевства и другие цели. Пакет помощи саудовским беднякам оценивается в 50 млрд саудовских риалов (13,3 млрд долларов). О помощи бедным объявил в начале января король Салман.

Войну коррупции осенью прошлого года объявил наследный принц Мухаммед бен Салман. Считается, что при помощи арестов взяточников и казнокрадов он «зачищает» королевство от противников как реальных, так и потенциальных. Сейчас выяснилась и еще одна причина – изъятие незаконно полученных доходов у коррупционеров.

Всего в начале ноября 2017 г. было задержано примерно 200 человек, среди которых были 11 принцев и десятки миллиардеров и высокопоставленных чиновников, включая принца Аль-Валида ибн Талала Аль Сауда; бывшего министра финансов Ибрагима Аль Ассафа, экс-министра экономики планирования Аделя Аль Факиха и командующего флотом Абдаллу Аль Султана.

По состоянию на конец января 2018 года число арестованных, проживающих в гостинице Ritz-Carlton в Эр-Рияде, составило порядка 95 человек. Власти предложили задержанным раскаяться и уладить дело миром, заплатив «откупные». Тем, кто откажется возвращать деньги, придется отправиться в настоящую тюрьму. По словам генерального прокурора КСА Сауда аль-Мохеба, почти половина арестованных согласилась вернуть украденное. Раскаявшихся, примерно, 90 человек из 200 задержанных. Их уже отпустили из пятизвездочной гостиницы, превращенной в «золотую клетку» для богачей, в которой, кстати, в мае 2017 г. в ходе визита в КСА останавливался Дональд Трамп.

Переговоры с раскаявшимися коррупционерами предполагается закончить уже в этом месяце. В отношении них уголовные дела будут закрыты.

Саудовские власти рассчитывают вернуть в бюджет при помощи экспроприации коррупционеров более 100 млрд долларов. Сумма большая даже для такой богатой страны, как Саудовская Аравия. Обвал цен на нефть в 2014-15 гг. крайне негативно сказался как на финансовой системе КСА, так и на ее экономике, потому что «черное золото» является главным источником доходов королевства. Фонд благосостояния и валютные резервы Саудовской Аравии начали быстро таять, а дефицит бюджета расти. Уровень жизни населения резко снизился. Ко всем неприятностям прибавилась и развязанная кронпринцем война в Йемене, которая требует огромных затрат. Для того, чтобы избежать социальной напряженности в обществе, в Эр-Рияде и решили оказать материальную помощь нуждающимся. Часть средств решено взять из бюджета, но львиную долю составят «коррупционные» миллиарды, которые вернутся в казну.