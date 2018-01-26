Москва прокомментировала заявление британского министра о предстоящей войне с Россией

Игорь Конашенков – официальный представитель Минобороны РФ – прокомментировал заявление главы британского военного ведомства Гэвина Уильямсона об «агрессивных планах Кремля», который якобы собирается развязать войну.

По словам представителя военного ведомства России, Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки для своего министерства утратил понимание границ разумного. Конашенков также назвал фобией, озвученную Уильямсоном информацию о фотографировании Москвой электростанций или изучении неких маршрутов британских газопроводов, которая достойна отражения в детских комиксах.

Официальный представитель Минобороны РФ отметил, что данные о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретны», как, например, фотографии Вестминстерского Аббатства или Биг Бена.

При этом он посоветовал британским штабистам, которые докладывают своему министру такую глупость, задуматься «не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации с упором на медкомиссию».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон предположил, что Россия может нанести удар в целях уничтожения британской инфраструктуры и систем электроснабжения.