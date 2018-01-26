Олимпийский чемпион Виктор Ан написал открытое письмо главе МОК Томасу Баху

Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, сообщает НТВ.

В письме, размещенном на сайте Союза конькобежцев России, спортсмен заявляет, что на протяжении всей своей спортивной карьеры «ни разу не дал повода усомниться в «чистоте» завоеванных им титулов».

«Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, „чистый“ спортсмен заслуживает право в них участвовать, но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения», - пишет Ан, который также сообщает, что, внимательно изучив критерии недупуска спортсменов на Олимпийские игры, может утверждать, что ни под один из них он не подходит.

«Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр», сообщает спортсмен.

Ан надеется, что МОК все-таки озвучит причину, по которой спортсмен не допущен к участию в Олимпиаде.

«В этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», - пишет Ан.

Российский спортсмен южнокорейского происхождения Виктор Ан выступает за российскую сборную с 2014 года, в составе которой завоевал на Олимпиаде в Сочи три олимпийских награды высшего достоинства. Всего за свою карьеру Ан выиграл 18 золотых медалей.

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