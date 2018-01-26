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Москва, 26.01.2018

Польский парламент принял закон о запрете «бандеровской идеологии»

«Expert Online» 2018

Парламент Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти.

Согласно данной поправки, лица, которые отрицают преступления украинских националистов времён оккупации страны фашисткой Германией, будут преследоваться по закону. Также предусматривается штраф или лишение свободы на срок до 3-х лет за отрицание Волынской резни и публичное одобрение «бандеровской идеологии».

За принятие этой поправки отдали свои голоса 279 из 414 парламентариев. При этом отмечается, что соответствующую поправку предложили принять представители официально незарегистрированной партии, передаёт польское издание Do Rzeczy. 

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