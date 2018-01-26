А как же санкции?

Агентство Moody's, повысившее российский рейтинг позднее двух других участников большой тройки, не испугалось ожидаемых в феврале санкций против российских ОФЗ, что заставляет воспринимать эту угрозу как все менее вероятную

Какая сила!

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный. При этом долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ на уровне Вa1 был подтвержден. Как говорится в сообщении агентства, позитивный настрой Moody's связан с «ростом доказательств институциональной силы», а также «увеличенной экономической и фискальной устойчивостью» экономики страны, отмечается в сообщении.

Агентство повысило потолок странового рейтинга валютных обязательств до Baa3/P-3 с Ba1/NP и потолок рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до Baa2 с Baa3. При этом потолок странового рейтинга депозитов в иностранной валюте был сохранен на уровне Ba2/NP. «Экономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства», — отметили в Moody's.

«Позитивный глобальный фон, продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года и продолжение роста реальной зарплаты и занятости населения говорят о том, что темпы подъема российской экономики в этом году будут такими же, как и в 2017 году», — заявили в агентстве. Более того, признали в Moody's, если цены на нефть сохранятся выше диапазона 40-60 долларов за баррель, экономический рост в России может еще больше ускориться.

Бывает же так

Решение Moody's по рейтингу России на удивление и объективное, и своевременное: повышение рейтинга страны дорогого стоит за считанные дни до публикации отчёта американского Минфина, где будут содержаться рекомендации о целесообразности санкций против суверенного долга, уверен шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Хотя на самом деле многие инвесторы, кто для себя такую возможность давно рассматривал, и так уже в 2016-2017 годах вложились и в наши корпоративные бумаги, и в госдолг, и приняли участие в инфраструктурных и промышленных проектах.

Например, в софинансировании проектов с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), куда иностранные инвесторы вкладывают кратную долю, в 4-5 раз превышающую средства самого фонда. Сами основания для повышения кредитного рейтинга очевидны и давно назрели. Это длительная стабилизация валютного курса и рекордно низкая инфляция: условия, на самом деле очень важные для инвестирования в страну. Ведь даже понимая, что реальные цифры «личной инфляции» для многих жителей выше, чем данные Росстата — как выше и фактический спектр закупочных и отпускных цен многих конкретных предприятий, но по любым расчёта инфляция сейчас минимальна за весь период современной истории России.

Экономика выстояла и перед лицом нефтяных шоков, и успешно адаптировалась к санкциям: рецессия не была большой, указывает аналитик. ЦБ и Минфин смогли за этот год существенно пополнить валютные резервы, которые в таких трудных для страны условиях выросли почти на 50 млрд долл. Есть огромный спрос на российские гособлигации ОФЗ, на аукционах спрос регулярно превышает предложение в несколько раз: это означает, что в финансовую систему пускай и таким путём, но поступают всё время существенные суммы, которые могут быть использованы на развитие.

Да, признает Пётр Пушкарёв, упали реальные доходы населения, потребительский спрос из-за этого по-прежнему подавлен, а темпы роста экономики пока что минимальные на уровне 1,5-2% в год. Но собственно, и эта динамика пусть слабая и отстаёт от темпов общемирового роста, но положительная. Не всё определяется и темпами роста: есть структурные изменения, выросла по разным оценкам до 28-35% доля несырьевого экспорта и доля доходов от него в бюджет.

Можно ожидать, считает Пётр Пушкарёв, что и в следующем году темпы роста будут небольшими, но положительными, Россия остаётся инвестиционно недооценённой и здесь инвесторам открываются по-прежнему большие возможности - в основном, я имею ввиду вложения не в акции компаний на фондовом рынке, где риски по-прежнему велики, а доходности не так интересны, как на фондовых рынках США, например. Но в плане создания совместных предприятий, и если говорить о вложениях в гарантированные финансовые инструменты, инвестиционные реалии России очень хорошие.

Агентства боятся санкций больше, чем рынок

И все же решение Moody’s улучшить прогноз по суверенному рейтингу России до «позитивного» выглядит запоздалым, говорит, в свою очередь, глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер. Moody’s стало последним рейтинговым агентством из трех помимо Standard & Poor’s и Fitch, которое решилось на улучшение прогноза по рейтингу (S&P и Fitch это сделали еще в марте и сентябре). Понадобились цены на нефть на уровне 70 долл./барр., снижение инфляции до 2,3%, дефицит бюджета в 1,4% по итогам года, чтобы необходимость этого шага стала очевидной.

Эксперты рейтингового агентства приблизили свою оценку к экономической действительности: Россия была и остается надежным заемщиком с уровнем внешнего долга ниже 30% к ВВП, чем могут похвастаться очень немногие страны как с развитой, так и развивающейся экономикой. При этом внедрение бюджетного правила, плавающего курса рубля и таргетирования инфляции, повысило макроэкономическую стабильность и сократило зависимость от колебаний цен на товарных рынках.

Лучшим арбитром в этом вопросе, чем рейтинговые агентства, выступает долговой рынок, полагает Станислав Вернер. Там российские суверенные еврооблигации торгуются с доходностью меньшей, чем к примеру у Мексики, рейтинг которой по версии того же Moody’s составляет А3, что сразу на четыре ступени превышает нынешний российский рейтинг Аa1. Улучшение прогноза предполагает, что в течение полугода рейтинговое агентство может улучшить сам рейтинг – в этом случае Россия может вернуться в «инвестиционную лигу», страны с суверенным рейтингом инвестиционной категории.

Однако такое будет возможно только в случае снижения угрозы расширения санкций на российский госдолг, напоминает Станислав Вернер. До тех пор пока она существует, а судя по настрою нынешних американских властей, «оттепели» в отношениях в ближайшее время ждать не приходится, рейтинговые агентства, вероятно, не решатся на подобные действия, что поставит их в неудобное положение и вызовет волну критики в том, что решения продиктованы в большей степени политическими соображениями.

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