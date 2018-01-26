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Москва, 26.01.2018

Самолеты-разведчики США изучали ситуацию в Крыму

«Expert Online» 2018

Самолеты США провели разведку вблизи Калининградской области, Крыма и Краснодарского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг данных западных авиационных ресурсов.

Стратегический «беспилотник» ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, вылетевший  с итальянской авиабазы Сигонелла, которая базируется на острове Сицилия, в течение нескольких часов кружил вблизи Севастополя, облетел южное побережье Крыма и побережье Краснодарского края, долетев до Сочи.

Также в мониторинге зафиксирован  в данный период еще один полет вблизи российских границ. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134, который вылетел  с британской авиабазы Милденхолл, много часов летал вдоль границ Калининградской области, а также облетел  российскую территорию на юге Балтики. После этого  полет «разведчика»  проходил в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.

Отмечается, что главными задачами самолетов-разведчиков США RQ-4B являются функции передачи информации, отслеживание перемещений противника и оперативная передача полученных данных.

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