Самолеты-разведчики США изучали ситуацию в Крыму

Самолеты США провели разведку вблизи Калининградской области, Крыма и Краснодарского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг данных западных авиационных ресурсов.

Стратегический «беспилотник» ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, вылетевший с итальянской авиабазы Сигонелла, которая базируется на острове Сицилия, в течение нескольких часов кружил вблизи Севастополя, облетел южное побережье Крыма и побережье Краснодарского края, долетев до Сочи.

Также в мониторинге зафиксирован в данный период еще один полет вблизи российских границ. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134, который вылетел с британской авиабазы Милденхолл, много часов летал вдоль границ Калининградской области, а также облетел российскую территорию на юге Балтики. После этого полет «разведчика» проходил в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.

Отмечается, что главными задачами самолетов-разведчиков США RQ-4B являются функции передачи информации, отслеживание перемещений противника и оперативная передача полученных данных.

Военное обозрение: Все идет к войне

Военное обозрение, последние новости: Россия предупредила об угрозе начала войны в Европе