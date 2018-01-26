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Москва, 27.01.2018

США расширили антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

«Expert Online» 2018

Вашингтон расширил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.

В санкционный список попали 21 гражданин России и Украины, а также минимум 9 компаний, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Среди физических лиц, попавших под ограничительные меры – заместитель Минэнерго РФ Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак. Санкции введены против дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».

Ограничительные меры приняты также в отношении ООО «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим», ООО «Медиа-Инвест», ООО «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт» и других.

При этом подчёркивается, что ещё по 12 компаниям санкции уточняются.

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