Трампа освистали на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп подвергся обструкции в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Публика освистала американского лидера после его оскорбительных слов в адрес СМИ. Когда Трамп сказал, что став политиком, он осознал, насколько противной, поддельной и порочной может быть пресса, в зале последовал оглушительный свист, передаёт Life.

При этом отмечается, что негативную реакцию собравшихся режиссёры официальной трансляции ВЭФ вырезали из эфира.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.