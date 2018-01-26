ЦБ и Минфин разошлись из-за криптовалюты

Банк России выступает против обмена на рубли, валюту или иное имущество криптовалют, так как это создает поле для сомнительных операций. Такая лазейка усматривается во внесенном накануне в Госдуму законопроекте Минфина «О цифровых финансовых активах». Ситуация буквально «за последние пару дней крайне активно развивается», отмечают аналитики

Токен, он же деньга

Минфин подготовил законопроект «О цифровых финансовых активах», который определяет криптовалюты как имущество в электронной форме. Разработанный документ, в том числе, устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами. Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

С этой позицией, пишет РИА Новости, в полной мере согласен и Банк Росси. Как заявил изданию представитель регулятора, ЦБ считает возможным обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (первичное размещение токенов). Однако он против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций

При этом выпуск и обращение криптовалют регулятор по-прежнему считает высокорисковаными как для потребителей, так и для инвесторов, отмечая, что они ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством. «Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена», — указывают в ЦБ.

Подобную позицию, похоже, разделяют многие известные экономисты. В частности, американский финансист и инвестор Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления». «Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления и ее курс не может меняться на 25% в день». По его словам, «криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании».

Целых три законопроекта

В Центробанке считает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов, опасается, что «их любимая пугалка про криптовалюты как денежный суррогат перейдет из теоретической плоскости в практическую». При этом уже сегодня появился проект ФЗ от Минсвязи, который определяет что такое майнинг и дает указание каким образом его стимулировать и контролировать. И все три законодательные инициативы совместно вырисовывают картину государственного регулирования криптовалют не единым документом, а сразу рядом нормативно правовых актов, что в свою очередь может несколько запутать и критптосообщество как потребителей данных законов, так и власти как исполнителей данных законов.

Но, отмечает аналитик, ситуация за последние пару дней крайне активно развивается. Учитывая разный подход к вопросу от разных ведомств, всем остается только надеяться, что принятые документы будут, по крайней мере, ставить российских криптоинвесторов и майнеров не в худшее положение, чем законодательство, скажем, Белоруссии.

Вообще, уверен руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин, в данном случае ЦБ и Минфин ищут общее решение о том, какой статус будет иметь криптовалюта и что она будет означать с точки зрения правого поля. Мы наблюдаем активную дискуссию, а это означает, что в ближайшее время сформируется общая позиция по определению, что такое криптовалюта, правила обращения с криптовалютой, площадки, на которых можно проводить «легальные» сделки с криптовалютами.

На сегодня криптовалюта не имеет правого статуса, напоминает аналитик. Мы видим ее большие колебания стоимости. Также на рынке криптовалют сейчас находится очень много инвесторов,в том числе непрофессиональных, которые вложили единственные сбережения в этот высокорискованный актив. И если бы ЦБ разрешил вести обмен криптовалют на рубли, можно было бы увидеть критично высокий поток россиян, которые бы начали обменивать свои сбережения, вложения в банках и других финансовых институтах на криптовалют. А это уже риски для существующих финансовых организаций, как и риски нелегальных операций и потери вложений – ведь по-прежнему криптовалюты не имеют финансовых гарантий и риски потери вложенных денег достаточно велики. В ближайшее время, уверен он, мы увидим еще уточнения законопроекта Минфина.

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