В Госдуму внесён проект о повышении МРОТ

Глава российского государства Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальном размере оплаты труда (МРОТ).

По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как это планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года.

Володин также подчеркнул, что поправки на эту тему уже внесены. При этом он отметил, что данный законопроект очень важный, поэтому уже сегодня пройдет внеочередное заседание Совета Думы с тем, чтобы поставить его в повестку.

Напомним, сейчас федеральный МРОТ составляет 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума).