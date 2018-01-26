В Кремле прокомментировали заявление Трампа о его настрое на диалог с Россией

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он настроен на диалог с Россией.

По словам Пескова, позиция главы Белого дома полностью совпадает с позицией российского лидера Владимира Путина.

«Он неоднократно об этом говорил», - цитирует пресс-секретаря президента России RT.

Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп настроен на выстраивание диалога с Россией. Об этом он заявил 26 января на всемирном экономическом форуме в Давосе.