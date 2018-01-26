В Минпромторге рассказали, возможно ли заменить пластиковые пакеты бумажными

Виктор Евтухов – статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга – заявил, что в ближайшее время совсем отказаться от пластиковых пакетов в РФ и перейти только на бумажные – невозможно.

По мнению чиновника, практика показывает, что бумажные пакеты не пользуются большим спросом у покупателей из-за их более высокой цены, недолговечности и промокаемости. При этом Евтухов подчеркнул, что, несмотря на это, ведомство проведёт переговоры с торговыми сетями, чтобы в магазинах присутствовала упаковка обоих видов, передаёт РИА Новости.

Напомним, ещё в пролом году Минпромторгу было поручено изучить возможности производства бумажных пакетов и их использования в магазинах наряду с пластиковыми, чтобы в дальнейшем полностью вытеснить их из торговых сетей, так как пластиковые пакеты признаны учёными источником загрязнения окружающей среды и причиной гибели живой природы.