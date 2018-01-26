В Сирии у уничтоженных боевиков обнаружена аппаратура из Европы

Военные сирийской армии обнаружила у убитых боевиков в районе Эт-Танф аппаратуру РЭБ, произведенную в Европе, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Столкновение военнослужащих армии Сирии и колонны из 5 джипов боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) произошло в ходе патрулирования периметра зоны блокирования в районе Эт-Танф.

Отмечается, что после боестолкновения, в ходе которого были уничтожены два джипа и пять террористов, военные армии Асада обнаружили у террористов «современную аппаратуру РЭБ европейского производства», которая используется для «постановки помех», а также базовую радиостанцию, боеприпасы, флаги и эмблемы «оппозиционной группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду». Боевики этой преступной организации, как отмечается, тренируются «под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими «Новой сирийской армии».

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