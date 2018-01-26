Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.01.2018

Спецпредставитель США Волкер назвал сроки окончания войны в Донбассе

«Expert Online» 2018

Спецпредставитель американского госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью ВВС, что войну на Донбассе можно прекратить за год.

«Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев», — заявил Волкер, который добавил, что на переговоры с ним по данному вопросу едет помощник президента РФ Владислав Сурков, отметив, что кандидатура для переговоров - это выбор Москвы.

«Если это человек, в котором уверен Путин, если Путин уверен, что Сурков может артикулировать позицию России и доносить обратно информацию, которую он получает от нас, Франции или Германии, то меня это устраивает», - подчеркнул Волкер.

Что касается участия США в конфликте на Востоке Украины, то Америка отводит себе роль миротворца «по просьбе Нормандской четверки - России, Украины, Германии и Франции».

«У США есть обязательства в отношении европейских стран. И существование реального риска для европейской безопасности означает, что есть угроза и для США», - сказал спецпредставитель Госдепа, подчеркнув, что  США мечтают увидеть «восстановление территориальной целостности и единства Украины». 

Последние новости Украины: Украина заявила о создании новой модели газового рынка

Украина последние новости: Украина собирается сбить в небе над Донбассом самолёт и обвинить в этом ДНР и Россию

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал