Спецпредставитель США Волкер назвал сроки окончания войны в Донбассе

Спецпредставитель американского госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью ВВС, что войну на Донбассе можно прекратить за год.

«Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев», — заявил Волкер, который добавил, что на переговоры с ним по данному вопросу едет помощник президента РФ Владислав Сурков, отметив, что кандидатура для переговоров - это выбор Москвы.

«Если это человек, в котором уверен Путин, если Путин уверен, что Сурков может артикулировать позицию России и доносить обратно информацию, которую он получает от нас, Франции или Германии, то меня это устраивает», - подчеркнул Волкер.

Что касается участия США в конфликте на Востоке Украины, то Америка отводит себе роль миротворца «по просьбе Нормандской четверки - России, Украины, Германии и Франции».

«У США есть обязательства в отношении европейских стран. И существование реального риска для европейской безопасности означает, что есть угроза и для США», - сказал спецпредставитель Госдепа, подчеркнув, что США мечтают увидеть «восстановление территориальной целостности и единства Украины».

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