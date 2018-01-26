Володин назвал условия для встречи с послом США

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал условия, при которых он согласится на встречу с американским послом Джоном Хантсманом.

По его словам, встреча с дипломатом возможна, но для этого в Госдуму должен поступить соответствующий официальный запрос. Кроме того, он подчеркнул, что многое также будет зависеть и от того, какие новые санкции примет Белый дом в отношении Москвы, передаёт сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что Джон Хантсман – посол США в Москве – запросил встречи с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.