Аутстаффинг персонала: особенности персонала, выведенного за штат

Потребности компании далеко не всегда соответствуют ее возможностям. В некоторых ситуациях появляется проблема больших издержек. Одна из наиболее затратных статей – зарплата работников, поэтому она урезается в первую очередь.

Другая сторона данной проблемы состоит в необходимости услуг специалиста, который в силу определенных причин не может быть принят в штат.

Выходом может стать аутстаффинг персонала вашей компании или иными словами - вывод работников за штат. Данный способ позволяет уменьшить расходы при минимальных изменениях в работе компании. Это означает, что люди будут выполнять свои профессиональные обязанности на тех же местах, однако оформлены будут как сотрудники другой организации.

С недавних пор в русском языке стали широко использоваться термины «лизинг» и «аутсорсинг». Первое понятие используется для обозначения ситуации, когда работник числится в штате фирмы-провайдера и оказывает услуги организации-заказчику в течение определенного периода – пока продолжается реализация проекта. Примером такой ситуации является рекрутирование промоутеров для проведения рекламных акций. При использовании аутсорсинга производится вывод не работника из штата фирмы, а задач, которые не соответствуют ее профилю (бухгалтерия, клининг). Аутстаффинг отличается от вышеперечисленных вариантов тем, что персонал выводится из штата заказывающей компании с их полным оформлением в другой фирме. В таком случае решение всех проблем, связанных с делопроизводством, выплатой зарплаты и другими сторонами трудовой деятельности, берет на себя организация-провайдер. Аутсорсинг персонала организован так же, основные различия между ними состоят в предоставляемом материале и продолжительности работы. В одном случае речь идет об услуге, в другом – о работнике.

Главное преимущество вывода сотрудников за штат состоит в экономии административных ресурсов. Благодаря немногочисленности работников, зарегистрированных в фирме, она имеет возможность пользоваться всеми льготами налогообложения по упрощенной схеме. Особенно это удобно в ситуациях, когда компании требуется всего два новых работника, но от использования льгот она отказываться не желает. Кроме того, использование аутстаффинга целесообразно в ситуациях, когда динамика развития фирмы не гарантирует того, что вводимые должности будут нужны в течение долгого времени. Еще одно преимущество аутстаффинга состоит в упрощении документального оформления набора дополнительного персонала. Бухгалтерия и кадровая служба не загружаются дополнительно, что высвобождает их время и силы для выполнения основной работы.