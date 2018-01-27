К кому обратиться за помощью в вывозе мусора

После проведения ремонта в квартире остается большое количество старой мебели, непригодной к использованию бытовой техники и других громоздких отходов. Их утилизация не входит в обязанности коммунальных служб.

Для решения данной проблемы необходимо обращаться в коммерческие организации.

Для вывоза крупногабаритного мусора требуются дополнительные работники и специальная техника. Коммунальные службы регулярно призывают не выбрасывать его в мусорные контейнеры, а складывать рядом. Плату за его вывоз они предлагают взимать со всех собственников квартир в жилом доме поровну.

Для предотвращения возникновения проблем с утилизацией мусора после ремонта квартиры следует позаботиться об их решения заблаговременно. Существуют коммерческие фирмы, оказывающие услугу по вывозу мусора и крупногабаритных отходов. Использование этой услуги обеспечивает следующие преимущества:

возможность договориться о времени вывоза мусора;

отсутствие необходимости арендовать автотранспорт и нанимать грузчиков;

быстрота и легкость заказа на вебсайте фирмы;

почасовая оплата.

Благодаря всем перечисленным преимуществам достигается экономия денег и времени. Перед заказом данной услуги следует изучить условия ее предоставления, а также убедиться в наличии у фирмы необходимых документов. Она должна обладать лицензией, в противном случае велика вероятность того, что вместо утилизации отходов в соответствии с российским законодательством они будут вывезены в ближайшую лесопосадку. Кроме того, необходимо узнать, сколько лет работает фирма на данном рынке, ознакомиться с отзывами о ней, выяснить состояние используемой техники.

Чтобы выбрать надежную фирму, необходимо обратить внимание на несколько важнейших моментов. Компетентная организация всегда консультирует своих клиентов бесплатно и в любой ситуации стремится утилизировать мусор в сроки, обозначенные клиентом.

Приехавшие на место погрузки грузчики упаковывают крупногабаритный мусор своими силами и избавляют заказчика от подобных забот. Надежные фирмы всегда используют качественную технику, регулярно проходящую плановый техосмотр. Во многих дворах бывает сложный подъезд, по этой причине техника должна обладать мобильностью, а работники – высокой квалификацией. Содержать штат высококвалифицированных специалистов могут только серьезные фирмы. Поэтому обращаться за помощью следует исключительно в такие организации.