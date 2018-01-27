Как покупать биткойн

Перед покупкой биткойна необходимо завести кошелек для хранения этой криптовалюты. Самый надежный способ состоит в скачивании и инсталляции официального клиента. Однако у него имеется серьезный недостаток – необходимость непрерывной синхронизации с сервером.

Поэтому многие предпочитают использовать более простой способ – онлайн-сервисы. Его недостаток заключается в возможности взлома сервиса злоумышленниками. Если они похитят таким образом криптовалюту, то вернуть ее не удастся.

Существует несколько способов покупки криптовалюты, один среди которых – использование услуг криптовалютных бирж. Они представляют собой виртуальные торговые площадки, осуществляющие сделки между множеством зарегистрированных участников. После регистрации нужно пополнить свой счет одной из фиатных валют (долларами, евро, рублями), после чего обменять ее на биткойны. Пополнение счета осуществляется с помощью банковской карты или одной из электронных платежных систем (Payeer, Qiwi, OKPAY и др.). В дальнейшем можно вывести купленные биткойны с биржи на любой кошелек, обменять их на другую криптовалюту или продать за фиатную валюту, которую затем можно вывести на банковскую карту или на свой кошелек в одной их электронных платежных систем. За все перечисленные услуги биржа взимает комиссионный сбор. Кроме того, необходимо учитывать, что каждая биржа самостоятельно определяет список платежных систем, с которыми ведет сотрудничество. Поэтому на многих биржах возможность ввода/вывода рублей отсутствует.

Другой способ приобретения биткойна заключается в использовании услуг, оказываемых обменными пунктами. Они конвертируют электронные деньги в биткойн и обратно, а также выполняют переводы на банковские карты. Этот способ несколько проще, чем использование услуг криптовалютных бирж, однако перед совершением любой транзакции через обменник необходимо убедиться в его надежности.

Третий способ приобретения биткойна состоит в поиске владельца данной криптовалюты, который желает ее продать, и заключении с ним сделки напрямую. В этом случае покупатель и продавец согласовывают условия сделки друг с другом. Преимущество данного способа перед двумя первыми состоит в отсутствии необходимости платить комиссию. Однако необходимо учитывать, что он является самым рискованным. После получения предоплаты продавец биткойна может исчезнуть, не выполнив свои обязательства, и покупатель потерпит убытки. Поэтому при использовании данного способа следует убедиться в том, что продавец заслуживает доверия.