Особенности выбора кровельных материалов

Возведение частного дома, дачи, коттеджа связано с решением множества проблем. Одной из них является выбор материала для кровли.
Производители предлагают вниманию покупателей множество разновидностей кровельных материалов, приобрести которые возможно в магазине http://1sc.saturn-r.ru/, и каждый из них утверждает, что его товар – самый лучший. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать целый ряд факторов, в том числе:
- Совокупные нагрузки на кровлю. Главное требование к ней состоит в способности выдерживать вес атмосферных осадков в зимнее время (снега) и воздействие ветра. Масса самого покрытия должна подбираться так, чтобы стропильная система не подвергалась избыточной нагрузке.
- Не менее важны эксплуатационные свойства материала, включающие в себя долговечность, коррозиеустойчивость, пожарную безопасность, механическую прочность.
- Геометрическая форма крыши. Для облицовки поверхностей сложной конфигурации подходит не любое покрытие.
- Назначение здания. Для жилого дома главную роль играет долговечность, тогда как при возведении хозяйственной постройки приоритет отдается экономии.
- Стоимость. Она складывается из затрат на покупку самого покрытия и затрат на его установку. При облицовке кровли дачи или жилого дома самыми доступными по данному критерию материалами являются однослойная гибкая черепица и металлочерепица. Ондулин и профнастил станут подходящим бюджетным решением для возведения хозяйственных построек и гаражей, где эстетические качества и долговечность не играют решающей роли.
- Эстетические свойства. Этот аспект также заслуживает внимания. По данному критерию сланцевая плитка, композитная, цементно-песчаная, керамическая и многослойная гибкая черепицы заметно превосходят профнастил и шифер.
- Долговечность. По данному критерию лидирующие позиции занимают сланец и керамическая черепица. Они сохраняют свои свойства неизменными на протяжении полутора-двух столетий. Почти такой же долговечностью обладают композитная и цементно-песчаная черепицы. Заслуживает внимания и многослойная гибкая черепица, срок эксплуатации которой достигает шести десятилетий.
Анализ свойств и цен материалов для кровли позволяет сделать вывод, что почти все они используются в малом строительстве. Однозначного ответа на вопрос, какой из них лучше, не существует. В каждом конкретном случае определяющую роль играют разные свойства. Самое важное, чтобы качество покрытия соответствовало заявленному изготовителем.