Особенности выбора кровельных материалов

Возведение частного дома, дачи, коттеджа связано с решением множества проблем. Одной из них является выбор материала для кровли.

Производители предлагают вниманию покупателей множество разновидностей кровельных материалов, приобрести которые возможно в магазине http://1sc.saturn-r.ru/, и каждый из них утверждает, что его товар – самый лучший. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать целый ряд факторов, в том числе:

Совокупные нагрузки на кровлю. Главное требование к ней состоит в способности выдерживать вес атмосферных осадков в зимнее время (снега) и воздействие ветра. Масса самого покрытия должна подбираться так, чтобы стропильная система не подвергалась избыточной нагрузке.

Не менее важны эксплуатационные свойства материала, включающие в себя долговечность, коррозиеустойчивость, пожарную безопасность, механическую прочность.

Геометрическая форма крыши. Для облицовки поверхностей сложной конфигурации подходит не любое покрытие.

Назначение здания. Для жилого дома главную роль играет долговечность, тогда как при возведении хозяйственной постройки приоритет отдается экономии.

Стоимость. Она складывается из затрат на покупку самого покрытия и затрат на его установку. При облицовке кровли дачи или жилого дома самыми доступными по данному критерию материалами являются однослойная гибкая черепица и металлочерепица. Ондулин и профнастил станут подходящим бюджетным решением для возведения хозяйственных построек и гаражей, где эстетические качества и долговечность не играют решающей роли.

Эстетические свойства. Этот аспект также заслуживает внимания. По данному критерию сланцевая плитка, композитная, цементно-песчаная, керамическая и многослойная гибкая черепицы заметно превосходят профнастил и шифер.

Долговечность. По данному критерию лидирующие позиции занимают сланец и керамическая черепица. Они сохраняют свои свойства неизменными на протяжении полутора-двух столетий. Почти такой же долговечностью обладают композитная и цементно-песчаная черепицы. Заслуживает внимания и многослойная гибкая черепица, срок эксплуатации которой достигает шести десятилетий.

Анализ свойств и цен материалов для кровли позволяет сделать вывод, что почти все они используются в малом строительстве. Однозначного ответа на вопрос, какой из них лучше, не существует. В каждом конкретном случае определяющую роль играют разные свойства. Самое важное, чтобы качество покрытия соответствовало заявленному изготовителем.