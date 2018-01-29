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Москва, 29.01.2018

Для отстраненных от Олимпиады спортсменов пройдут отдельные соревнования

«Expert Online» 2018

Сочи могут принять альтернативные соревнования для спортсменов, которых Международный олимпийский комитет не допустил до участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в министерстве спорта Российской Федерации.

Отмечается, что на соревнования могут приехать в Сочи минимум 500 атлетов из России и государств, чьи спортсмены по тем или иным причинам не смогли получить в 2018 году олимпийские лицензии.

«Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», — подтвердил источник издания в Минспорте РФ.

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