Для отстраненных от Олимпиады спортсменов пройдут отдельные соревнования

Сочи могут принять альтернативные соревнования для спортсменов, которых Международный олимпийский комитет не допустил до участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в министерстве спорта Российской Федерации.

Отмечается, что на соревнования могут приехать в Сочи минимум 500 атлетов из России и государств, чьи спортсмены по тем или иным причинам не смогли получить в 2018 году олимпийские лицензии.

«Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», — подтвердил источник издания в Минспорте РФ.