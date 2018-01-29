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Москва, 29.01.2018

Эксперты посчитали, сколько лет жители регионов должны копить на квартиру в Москве

«Expert Online» 2018

Чтобы купить новую стандартную среднюю московскую однокомнатную квартиру ценой в 7,9 млн рублей, жители регионов РФ на это должны потратить максимум 32 года, пишет портал «Мир квартир».

При этом, эксперты рассчитали, что меньше всего времени на квартиру в столице потратят жители регионов Крайнего Севера и сами москвичи - от 8 до 10 лет.

Больше всего времени на это потребуется жителям Псковской области, а также республик Северного Кавказа - от 29 до 32 лет.

Средний же срок, который россияне будут заниматься накоплениями, чтобы стать счастливыми обладателем московской жилой недвижимости – 20 лет.

Также эксперты портала подчеркнули, что все, сделанные ими расчёты, приведены, исходя из годового дохода жителей регионов России, без учёта трат на питание, услуги ЖКХ и лекарства. Поэтому реальный срок накопления составит в лучшем случае более 20-25 лет, в худшем же – на это не хватит и целой жизни.

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