Бойтесь черных банкоматов перед чемпионатом мира

Этого мы не знали

ЦБ РФ на своем сайте опубликовал рекомендации для граждан и банков в целях соблюдения предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года». Они также направлены в кредитные организации, которые работают в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Банкам рекомендуется установить на банкоматы антискимминговое оборудование, своевременно обновлять программное обеспечение, установленное в устройствах самообслуживания, настроить системы мониторинга на оповещение ответственных лиц в случае длительного отсутствия отклика от банкомата, его вскрытия или другой нештатной ситуации.

А самим болельщикам из разных стран Банк России напоминает о правилах пользования банкоматами и платежными терминалами: регулятор рекомендует им обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим банкоматом и не прибегать при возникновении сложностей к помощи посторонних людей.

Если же в работе банкомата возникли сбои, следует обратиться в банк, которому он принадлежит, по телефону, указанному на устройстве, напоминает Банк России. Правила будут переведены на английский язык, чтобы с ними могли ознакомиться зарубежные гости чемпионата.

Но «Коммерсантъ» пишет о том, что в рекомендациях ЦБ не указывается прямо еще на одну опасность, о которой газете рассказали источники в правоохранительных органах. Вообще говоря, об этом стоит знать и помимо чемпионата, но в условиях массового наплыва туристов особенно возрастает вероятность появления фиктивных АТМ (банкоматов), сделанных из бывших в употреблении устройств. В таких «черных банкоматах» не будет денег, при их использовании появится сообщение об ошибке, но самое страшное, что они отправят данные карты своим хозяевам-мошенникам.

Стоит учитывать, комментирует это сообщение адвокат Виктория Данильченко, что в случае хищения средств через банкомат «левого» банка, вернуть денежные средства будет практически невозможно. Чаще всего украденные средства поступают на счета, зарегистрированные в другой стране, в связи с чем предъявить претензии кому-либо будёт затруднительно, говорит она.

«Я бы не стал говорить о фальшивых банкоматах как о массовом явлении и, следовательно, об огромной угрозе для держателей банковских карт, связанной с этим», – комментирует информацию исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. По его словам, скимминг (кража данных банковской карты при ее считывании банкоматом с целью доступа к банковскому счету жертвы) действительно остается актуальной проблемой не только для России, но и в мире в целом, однако переход платежей в онлайн и постепенный отказ от наличных платежей ведет к эволюции и технологий мошенничества.

К примеру, рассказывает эксперт, только за 1 полугодие 2017 с банковских карт россиян было похищено 1,7 млрд рублей, однако на скимминг пришлось лишь 48% преступлений, тогда как еще 5 лет назад его доля превышала 80%. Число мошенничеств и объемы незаконно списанных со счетов клиентов банков средств неуклонно растут, однако уже не за счет скимминга и уж точно не за счет списанных банкоматов. Уже более половины преступлений мошенники совершают путем несанкционированного доступа к мобильным приложениям и интернет-банку, а также с использованием фишинга (воровство данных карт с помощью онлайн-платежей с указанием данных карты).

Фиктивный банкомат на бульваре роз

Но все же, уверен Никита Куликов, в целом говорить о том, что опасность установки банкоматов-скиммеров существует, действительно необходимо просто в силу наличия подобных фактов, пусть и единичных. За последние годы лицензии лишились почти 3,5 сотни кредитных организаций, многие из которых обладали собственной сетью АТМ. Несмотря на то, что в целом контроль и учет такой техники ведется в нашей стране достаточно тщательно, после введения временной администрации и в процессе банкротства отдельные банкоматы просто выпадают из поля зрения и вполне могут стать объектом интереса со стороны мошенников, которые могут использовать их в преступных целях.

Бороться с подобного рода мошенничествами на самом деле куда проще, чем с хакерами и мошенниками, работающими онлайн. Если вы столкнулись с банкоматом-куклой, отмечает Никита Куликов, вы можете обезопасить собственные средства и средства других граждан, выполнив всего два простых шага. Во-первых, незамедлительно, при наличии малейших сомнений, обратитесь в банк-собственник ATM (номер телефона обязательно указывается на каждом), если выяснится, что данный банкомат банку не принадлежит, обязательно заблокируйте собственную карту во избежание несанкционированного списания денежных средств.

Во-вторых, добавляет эксперт, не отходя от банкомата, обратитесь в правоохранительные органы и сообщите о факте возможного мошенничества. Возможно, реальных «бенефициаров» установки такого банкомата привлечь к уголовной ответственности за скимминг (максимальный срок лишения свободы составляет 10 лет, а штраф — 1 млн рублей) и не удастся, но, как минимум вам удастся обезопасить собственные средства и средства других граждан.

Что же касается остальных рекомендаций, то они достаточно стандартны, отмечает Виктория Данильченко. Помимо безопасных мест для снятия наличных, где вашим средствам ничего не угрожает, стоит прикрывать рукой клавиатуру, когда набираете пинкод, избегать пользоваться банкоматом, когда рядом находятся подозрительные люди и т.д.

Что делать, если наличность понадобилась вам глубокой ночью, когда и банки, и ТРЦ закрыты? Выбирайте максимально освещённые и оживлённые места, отдавая предпочтение банкоматам, расположенным возле бизнес-центров, торговых центров или внешним банкоматам у отделения банка. Также можно обратиться в службу поддержки финансово-кредитной организации и выяснить место расположение отделения, которое работает 24 часа.

А лучше всего идти в отделение (комнату банкоматов) банка, работающее днем и ночью. А на улице или бульваре денег не снимать.