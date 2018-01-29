Как надо выигрывать выборы

Президентские выборы в Чехии привели, пусть и не к сенсационному, но неожиданному результату. Вопреки прогнозам, с отрывом в несколько процентов действующий глава государства 73-летний Милош Земан обошел своего соперника и переизбрался на следующий срок. Не факт, что курс, в рамках которого Чехия старается поддерживать хорошие отношения с Россией, останется неизменным (все-таки страна – парламентская республика). Тем не менее Земан, безусловно, будет стремиться избегать резкой смены внешнеполитического вектора.

Успех президенту дался нелегко. Голосование шло в два тура, причем, выиграв в первом, во втором туре Земан не считался фаворитом. Его сопернику, 63-летнему Иржи Драгошу эксперты и социологи прочили победу. Во-первых, за него агитировали все выбывшие из борьбы кандидаты. Во-вторых, Драгош, будучи моложе своего соперника на десять лет, вообще выглядел как-то поживее. Чешская образованная молодежь, жители Праги были определенно за него. Но те, кому за сорок и кто живет в чешской «глубинке», на второй тур дисциплинированно пришли, обеспечив Земану нужные несколько процентов перевеса. А вот проевропейская пражская молодежь за Драгоша горой не встала.

Преимущество в тактике

Решающим объяснением успеха Земана является, пожалуй, то, что он грамотно выстроил свою тактику во втором туре. Драгош пытался представить предвыборную борьбу геополитической битвой. Дескать, на одной стороне – запутавшийся консерватор, забывший, что Чехия давно уж входит в Евросоюз и НАТО, а потому якшающийся с Китаем и Москвой, что только осложняет отношения с Брюсселем, но не дает ничего взамен. На другой стороне – он, Драгош, продолжатель дела Вацлава Гавела, интеллигент, ученый, президент Академии наук, который сможет правильно и оперативно отреагировать на вызовы, стоящие перед страной.

А Земан от внешнеполитических тем по возможности уходил, Москву и Пекин в своих речах почти не поминал. Всё больше говорил о пенсиях, о коррупции, а когда речь заходила о взаимоотношениях с Брюсселем, обращался к теме миграции. Она для Чехии как нельзя более злободневна.

Чехия героически отбивается от руководства Евросоюза, которое не оставляет надежду вынудить страну выполнить свои обязательства как члена ЕС и принять у себя беженцев, прибывающих в объединенную Европу. Пока оборона держится успешно: вместо 2-х тысяч, отведенных им Брюсселем, чехи приняли лишь 12 беженцев.

Идея приютить у себя выходцев из Ближнего Востока в стране непопулярна. И Земан сделал всё, чтобы чехи уверились: Драгош точно проявит слабину и поддастся на уговоры Брюсселя. Тщетно тот уверял, что так же выступает против приема беженцев. Особенно падкие на антимигрантскую риторику пожилые чехи из провинции ему не поверили.

Что изменится?

Значение победы Земана, победы провинции над столицей, а старости над (относительной) молодостью, конечно, нельзя абсолютизировать. Добавься к переизбранию президента контроль над парламентом, он действительно мог бы многое поменять в чешской политике. Однако союзник Земана, премьер-министр Андрей Бабиш – в центре коррупционного скандала, ему выражен вотум недоверия. Президент твердо намерен премьера не сдавать. Он вновь поручил Бабишу формировать правительство. Ему предстоят трудные переговоры с коммунистами и социал-демократами, которые, вроде бы, могут поддержать кабинет министров. Если поддержки в парламенте все-таки не будет, страну ждут досрочные парламентские выборы. А на них правоцентристская «Акция недовольных граждан» Бабиша может и не повторить прошлогодний успех, когда ей удалось, как и нынче Земану, вопреки прогнозам одержать победу. Парламент в Чехии значит больше, чем президент. Значит, противники Земана-Бабиша могут и мобилизоваться.