Как сэкономить на перелёте во время отпуска

Когда-то отдых во время отпуска мог ограничиваться неделей, проведённой на пляже, и двумя прогулками по магазинам. Сейчас количество вариантов отдыха столь велико, что выбрать среди них наиболее интересный не так-то просто.

Туристы могут отправиться в путешествие практически в любую страну мира. Но при выборе любого варианта важнейшим моментом является исключение ненужных расходов. Ниже приведено несколько способов, позволяющих избежать лишних трат на оплате услуг авиатранспорта и гостиниц. Дешевле всего авиабилет можно приобрести за два месяца перед датой вылета. Помимо этого, выгоднее всего отправляться на авиарейсах во вторник и вечером (с 18:00 до 24:00). В случае если вопрос с выбором места отдыха уже решён, имеет смысл подписаться на получение цен на билеты по выбранному направлению с использованием электронной почты: после снижения стоимости авиаперелёта на ваш электронный ящик придёт оповещение.

Не следует торопиться с приобретением самого дешёвого авиабилета. Вполне возможно, что он предусматривает неудобное время вылета и прилёта или множество пересадок. При рассмотрении такого варианта необходимо выяснить, что предлагает компания и на самом ли деле он позволяет сэкономить. Вполне может оказаться так, что сэкономленные на авиабилете средства придётся потратить в транзитном аэропорту на продукты питания. Если есть желание в процессе пересадки выехать в город, следует тщательно рассчитать время и свои возможности. Для этого нужно составить план поездки из аэропорта в город и обратно, заранее приобрести билеты на автотранспорт или поезд через интернет, выяснить, на каком расстоянии от терминала находится станция или остановка.

Необходимо проверить стоимость перелёта в ближайшие аэропорты. Обычно дешевле всего стоят билеты на авиарейсы в наиболее востребованные путешественниками города, осуществляемые крупными авиаперевозчиками, такими как S7 или Аэрофлот. Но нередко бывает так, что неподалёку располагается маленький аэропорт, используемый лоукостерами по причине более приемлемых условий обслуживания воздушных судов.

Большое внимание следует уделить ознакомлению с правилами провоза багажа. В 2017 году в российские законы было внесено много поправок. Теперь при покупке авиабилетов Аэрофлот и других компаний перевозчик имеет право отменять бесплатный провоз багажа на самых низких тарифах и уменьшать вес ручной клади до пяти килограммов.

Следует быть готовым к продолжительным перелётам. При совершении поездки в другой часовой пояс надо постараться предотвратить пагубные последствия джетлага. Для этого нужно за два дня перед перелётом сместить свой распорядок на несколько часов таким образом, чтобы обеспечить его соответствие распорядку в стране прибытия. Накануне отправления желательно провести интенсивную спортивную тренировку – она облегчит продолжительное пребывание в неподвижности и улучшит сон.

В аэропорт следует приехать заблаговременно. Если такой возможности нет, нужно хотя бы пройти онлайн-регистрацию. Благодаря этому вы не просто избежите лишних хлопот, но и увеличите свои шансы на пользование привилегиями. Многие авиакомпании составляют список пассажиров для повышения класса обслуживания на основании времени их регистрации на авиарейс. Предпочтение отдаётся тем, кто явился раньше.

Размещение нужно подбирать с комфортом, но не переплачивать за него. Нет смысла платить за то, что не будет использовано. Если в предложении отеля значатся бесплатный бассейн и конференц-зал, следует задуматься о целесообразности принятия данного предложения. Под словом «бесплатно» здесь подразумевается «включены в стоимость». Между прочим, гостиницы, как и туристические агентства, предоставляют возможность сэкономить на «горящих» предложениях. Конечно, речь идет не о разгаре сезона наподобие новогодних праздников, а о менее оживлённых периодах. Отели зачастую предлагают скидки на незанятые в ближайшие дни номера. Помимо этого, лучше не бронировать номер на пятницу. Гораздо выгоднее произвести регистрацию в номере на утренние часы в субботу, а выезд назначить на вечерние часы в четверг. Если в понравившейся гостинице нет свободных мест на нужные даты, можно постараться «разделить» время проживания на два коротких периода. Есть вероятность, что в этом отеле найдётся один свободный номер на два дня, а другой – на следующие три дня. Так можно охватить весь пятидневный отдых в понравившейся гостинице, пусть и в двух разных номерах.

Питание нужно превратить в туристический опыт. Стремление путешественника найти что-то новое для себя относится и к ресторанам. Для облегчения решения данной проблемы можно воспользоваться онлайн-сервисами. Кроме того, купить недорогую вкусную еду можно на рынках. В европейских странах они уже длительное время включаются в экскурсионные программы, тогда как в Азии многие продолжают относиться к стрит-фуду с опаской. Чтобы избавиться от подобных опасений, нужно обратить внимание, к кому занимают очередь местные жители, и последовать их примеру.