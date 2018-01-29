На Украине Булгакова и Пушкина обвинили в плагиате

Юрий Винничук – известный на Украине писатель – обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате.

Винничук убеждён во вторичности романа «Мастер и Маргарита». При этом он считает, что Булгаков для написания своего бессмертного произведения «воровал» идеи у различных авторов, передаёт портал «Збруч».

По мнению Винничука, в романе Булгакова имеются заимствования у Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и многих других. Он также добавил, что русский писатель «презирал украинцев».

Досталось от украинского литератора и Пушкину, которого патриот Украины называет «обычным эпигоном французской поэзии». Кроме того, Винничук, обличая великого русского поэта, утверждает, что «Письмо Татьяны», — это «перепевы с французского».