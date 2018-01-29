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Москва, 29.01.2018

На Урале найден гигантский изумруд

«Expert Online» 2018

В Свердловской области, на Малышевском руднике в очистном забое шахты обнаружили  изумруд  рекордных размеров.

Сообщается, что вес драгоценного камня равен 1,6 кг., длинна находки составляет 14 сантиметров, а ширина - 7 сантиметров. По словам специалистов, с точки зрения качества изумруд относится ко второму сорту, поскольку является полупрозрачным. Однако, отмечается, что подобные находки случаются примерно раз в десять лет, пишет «Взгляд». Стоимость камня специалисты оценили в 4 млн руб.

Изумруд вовремя заметили и подняли на поверхность, «сохранив в первозданном виде», что свидетельствует о «высоком профессионализме и слаженной работе» сотрудников ОП «Малышева», сообщает РИА «Новости».

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