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Москва, 29.01.2018

ООН: на Украине существует дефицит еды

«Expert Online» 2018

Согласно докладу, который подготовила Продовольственное и сельскохозяйственное объединение (ФАО) Организации Объединённых Наций (ООН), в настоящее время на Украине существует серьёзный дефицит продовольственных товаров, передаёт РИА Новости.

При этом подчёркивается, что дефицит продовольствия в «незалежной», которая пострадала в результате конфликта, продолжает усиливаться. По мнению составителей доклада, все гуманитарные усилия по оказанию помощи Украине и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными.

Также в докладе отмечается, что кроме Украины продовольственная безопасность отсутствует в Афганистане, Гаити, Сирии, Сомали, Судане, Мали, а также в  некоторых других беднейших государствах планеты.

Соответствующий доклад подготовили для Совбеза ООН. Уже в ближайшее время он должен быть рассмотрен его членами. 

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