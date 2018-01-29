ООН: на Украине существует дефицит еды

Согласно докладу, который подготовила Продовольственное и сельскохозяйственное объединение (ФАО) Организации Объединённых Наций (ООН), в настоящее время на Украине существует серьёзный дефицит продовольственных товаров, передаёт РИА Новости.

При этом подчёркивается, что дефицит продовольствия в «незалежной», которая пострадала в результате конфликта, продолжает усиливаться. По мнению составителей доклада, все гуманитарные усилия по оказанию помощи Украине и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными.

Также в докладе отмечается, что кроме Украины продовольственная безопасность отсутствует в Афганистане, Гаити, Сирии, Сомали, Судане, Мали, а также в некоторых других беднейших государствах планеты.

Соответствующий доклад подготовили для Совбеза ООН. Уже в ближайшее время он должен быть рассмотрен его членами.