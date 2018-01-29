Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.01.2018

Польша может получить дополнительный источник электроэнергии из России

«Expert Online» 2018

В случае реальной заинтересованности Польши в получении дополнительного источника электроэнергии из России, Москва готова одобрить строительство «электрического интерконнектора с Калининградской областью», сообщает агентство «РИА новости».

«Россия неоднократно обращалась к польским партнерам с предложением построить трансграничный электрический интерконнектор с Калининградской областью, где планируется построить Балтийскую АЭС», сообщил агентству торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов, который отметил, что пока Польша не выходила на детальные обсуждения этого проекта с российской стороной.

Между тем, данный проект был бы кстати для экономики Польши, поскольку страна испытывает на данный момент явный «дефицит резервных мощностей электрогенерации», считает Нефедов. Дополнительная электроэнергия требуется Варшаве в том числе для «адаптации национальной электроэнергетики к европейской климатической политике».

«Есть необходимости, требующие сокращения производства электроэнергии на угле, а это 85% производства электроэнергии в Польше, появление дополнительного источника получения электроэнергии из России было бы, на наш взгляд, в интересах польской экономики», — цитирует агентство российского торгпреда, который уверен, что польские политика выступают против допуска электроэнергии из России на рынок страны в большей степени из-за обязательств электропроизводителей перед государством по спасению угледобывающих предприятий Польши от банкротства. 

Новости Польши: Зачем в Польше придумали версию взрыва

Польша, новости: Туск обвинил Польшу в «тайной поддержке Кремля»

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
      Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
    2. Мощное падение доллара: и это только начало
      Мощное падение доллара: и это только начало
    3. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»