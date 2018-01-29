Польша может получить дополнительный источник электроэнергии из России

В случае реальной заинтересованности Польши в получении дополнительного источника электроэнергии из России, Москва готова одобрить строительство «электрического интерконнектора с Калининградской областью», сообщает агентство «РИА новости».

«Россия неоднократно обращалась к польским партнерам с предложением построить трансграничный электрический интерконнектор с Калининградской областью, где планируется построить Балтийскую АЭС», сообщил агентству торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов, который отметил, что пока Польша не выходила на детальные обсуждения этого проекта с российской стороной.

Между тем, данный проект был бы кстати для экономики Польши, поскольку страна испытывает на данный момент явный «дефицит резервных мощностей электрогенерации», считает Нефедов. Дополнительная электроэнергия требуется Варшаве в том числе для «адаптации национальной электроэнергетики к европейской климатической политике».

«Есть необходимости, требующие сокращения производства электроэнергии на угле, а это 85% производства электроэнергии в Польше, появление дополнительного источника получения электроэнергии из России было бы, на наш взгляд, в интересах польской экономики», — цитирует агентство российского торгпреда, который уверен, что польские политика выступают против допуска электроэнергии из России на рынок страны в большей степени из-за обязательств электропроизводителей перед государством по спасению угледобывающих предприятий Польши от банкротства.

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