Посол США в РФ рассказал о предстоящей публикации «кремлёвского доклада»

Джон Хантсман – посол США в России – рассказал журналистам о готовящейся публикация так называемого «кремлёвского доклада».

По его словам, доклад, который будет опубликован 29 января, не содержит ничего нового, передаёт РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что доклад касается, прежде всего, закона, принятого ещё полгода назад. Поэтому он отметил, что ждать от него сенсаций не надо.

«Иногда я читаю в СМИ, что это будет нечо новое, но это не так», - сказал посол.

Он также считает, что для российско-американских отношений важно «двигаться вперёд, а не смотреть назад».

Напомним, ранее сообщалось, что предполагаемыми фигурантами «кремлёвского доклада» станут российские бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны. В него могут войти более 50 человек (до 300 — с членами семей).