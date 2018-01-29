Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.01.2018

Посол США в РФ рассказал о предстоящей публикации «кремлёвского доклада»

«Expert Online» 2018

Джон Хантсман – посол США в России – рассказал журналистам о готовящейся публикация так называемого «кремлёвского доклада».

По его словам, доклад, который будет опубликован 29 января, не содержит ничего нового, передаёт РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что доклад касается, прежде всего, закона, принятого ещё полгода назад. Поэтому он отметил, что  ждать от него сенсаций не надо.

«Иногда я читаю в СМИ, что это будет нечо новое, но это не так», - сказал посол.

Он также считает, что для российско-американских отношений важно «двигаться вперёд, а не смотреть назад».

Напомним, ранее сообщалось, что предполагаемыми фигурантами «кремлёвского доклада» станут российские бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны. В него могут войти более 50 человек (до 300 — с членами семей).

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
      Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
    2. Мощное падение доллара: и это только начало
      Мощное падение доллара: и это только начало
    3. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»