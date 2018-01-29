Продажи LCV в России заняли шестое место в Европе

Российский рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в России продолжает расти, по итогам ушедшего года он занял шестую строчку среди европейских стран.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в 2017 году увеличились на 3,9% до 2, 065 млн. единиц. Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн по результатам ушедшего года стала Франция, где этот сегмент составил 437,4 тыс. автомобилей (+7,1%). Второе место занимает Великобритания с показателем 362,1 тыс. проданных машин (-3,6%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 270,6 тыс. штук (+4,9%). Четвертый результат показала Испания – 199,1 тыс. легкий коммерческий автомобиль (+15,5%). Замыкает пятерку лидеров Италия, где было реализовано 193,5 тыс. машин (-3,4%). Россия же получила шестое место в европейском первенстве: по данным агентства «Автостат», продажи легких коммерческих автомобилей в России за 2017 год составили 108,4 тыс. единиц (+16,7%).

Лидером российского рынка LCV традиционно является российская марка ГАЗ, на долю которой в 2017 году пришлось 44% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 47,8 тыс. штук – на 14% больше, чем в 2016 году. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого чуть превысил 20 тыс. автомобилей (+6,3%). На третьей позиции – отечественная LADA (10,2 тыс. шт.; +31,3%). В первую пятерку также попали Ford (8,8 тыс. шт.; +74,9%) и Mercedes (8 тыс. шт.; +21%). Также помимо Ford высокая динамика прироста наблюдается у французских марок Citroen (+71,2%) и Peugeot (+52,8%).

Рост спроса на легкие коммерческие автомобили объясняется необходимостью обновления автопарков коммерческих структур. «В кризис 2014-2015 годов многие собственники автопарков приостановили их обновление и расширение из-за роста валюты и, соответственно, увеличения стоимости автомобилей и комплектующих, -- говорит Дмитрий Иевлев, генеральный директор автопарка транспортной компании «ПЭК». -- В 2016 году логистический бизнес начал постепенно стабилизироваться. Из-за роста грузооборота автомобильных коммерческих перевозок возник дефицит транспорта. Поэтому в конце 2016 г. и в 2017 г. многие компании начали активно закупать транспортные средства».

Спрос на коммерческих транспорт также подстегивает развитие российского рынка логистических услуг, стоимость которых по сравнению с другими странами остается более доступной. «Даже если скорректировать расчет на разницу в зарплатах, налогах и стоимости топлива, то все равно текущая стоимость транспорта в РФ окажется существенно ниже европейской, -- отмечает Александр Павлов, директор по операциям FM Logistic. -- Если сравнивать стоимость транспорта в РФ и в Европе в абсолютном выражении, то в РФ она составит около 40-50 руб. на один километр в среднем по рынку на междугородных перевозках, а в Европе - 90-120 руб. -- Причина такой низкой средней стоимости транспортных услуг состоит в том, что в ее формировании участвуют компании, работающие в самом низком ценовом сегменте. С учетом сложившейся тенденции, мы прогнозируем, что себестоимость транспортных услуг продолжит свой рост в течение следующих нескольких лет».

Способствовать развитию логистического бизнеса в России могло бы развитие транспортной инфраструктуры. «Внедрение новых технологии в транспортную инфраструктуру позволит быть эффективными не только контролирующие органы, но и сам логистический бизнес, -- говорит Владимир Колмаков, исполнительный директор Ассоциации «Автонет». – Скажем, с помощью камер и датчиков на дороге можно более точно отслеживать доставку грузов, применение роботизированных систем помощи водителю способно кардинально улучшить безопасность движения, а в перспективе – оптимизировать затраты на водительский персонал. А с помощью автономного транспорта можно полностью решить проблему пробок в крупных городах и сократить время в пути».

Примечательно, что наряду с оживлением спроса на коммерческие автомобили в настоящее время наблюдается также повышение спроса и на различные виды спецтехники. «Вообще 2017 год в России отмечен оживлением спроса на спецтехнику, -- констатирует Сэндзаки Масафуми, генеральный директор Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- Однако нынешний рост рынка, который мы наблюдаем, – это по большей части результат отложенного спроса последних нескольких лет и «эффекта низкой базы». В частности, мы отмечаем 50-процентный рост продаж строительной техники – экскаваторов эксплуатационной массой от 7 до 100 тонн. Спрос на них поддерживается во многом благодаря стабильной ситуации в нефтегазовой отрасли и реализации важных инфраструктурных проектов с привлечением бюджетных средств».