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Москва, 29.01.2018

Путин обсудит вопросы применения вооружения в Сирии

«Expert Online» 2018

Владимир Путин – глава российского государства – обсудит вопросы применения вооружения в Сирии.

Произойдёт это 30 января в Национальном центре управления обороной в ходе военно-практической конференции, передаёт пресс-служба Кремля.

При этом отмечается, что в работе конференции примут участие руководители всех федеральных министерств и ведомств, высшие чины Минобороны России, а также представители государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Они совместно с президентом обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что наша страна готова поделиться со своими партнёрами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с терроризмом.

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