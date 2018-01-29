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Москва, 29.01.2018

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом

«Expert Online» 2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

Несмотря на это, российские спортсмены всё-таки смогут выступить на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане, но лишь в качестве нейтральных спортсменов, передаёт сайт МПК. 

Также отмечается, что российским палалимпийцам ещё предстоит пройти специальный фильтр, главное — отсутствие нарушений антидопинговых правил. 

Всего в Играх-2018 смогут участвовать 30-35 российских спортсменов, которые выступят в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и кёрлинг на инвалидных колясках.

При этом представители российского правительства, а также члены ПКР аккредитации на Игры-2018 не получат.

Напомним, XII Паралимпийские Зимние игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года на тех же аренах и трассах, где ранее будут соревноваться участники Зимних Олимпийских игр.

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