Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

Несмотря на это, российские спортсмены всё-таки смогут выступить на Паралимпийских Играх в Пхёнчхане, но лишь в качестве нейтральных спортсменов, передаёт сайт МПК.

Также отмечается, что российским палалимпийцам ещё предстоит пройти специальный фильтр, главное — отсутствие нарушений антидопинговых правил.

Всего в Играх-2018 смогут участвовать 30-35 российских спортсменов, которые выступят в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и кёрлинг на инвалидных колясках.

При этом представители российского правительства, а также члены ПКР аккредитации на Игры-2018 не получат.

Напомним, XII Паралимпийские Зимние игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года на тех же аренах и трассах, где ранее будут соревноваться участники Зимних Олимпийских игр.