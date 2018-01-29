Россия подарила миру минимум полтриллиона долларов

Как заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в рамках World Blockchain and Cryptocurrency Summit, отток денег из российской экономики составил более 1 трлн долларов за последние 30 лет. Половина этих денег, считает он, «вращается между офшорами и российской экономикой», хотя пока мы «честно говоря, плохо знаем, где они находятся».

«Вы знаете, Россия — это самая богатая страна в мире… Кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо», — сказал он.

Действительно, признает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, отток средств достаточно существенный, и России не помешало бы их возвращение и переход их в инвестиции внутри страны, что стимулировало бы рост экономики. Однако здесь есть и негативный фактор – такое количество валюты, пришедшее в страну, может оказать сильное поддерживающее влияние на курс рубля, что приведет к сильному снижению конкурентоспособности наших производителей.

По словам аналитика, отток происходил от того, что инвесторы и предприниматели предпочитают заработанные средства хранить за рубежом в консервативных инструментах, что обеспечивает снижение рисков потерь. Стоит помнить, говорит Богдан Зварич, что вложения в российскую экономику продолжают оставаться высокорисковыми инвестициям. Отсутствие стабильности, до недавнего времени высокая инфляция, высокий уровень зависимости от цен на нефть, где в последние годы наблюдается повышенная волатильность, сдерживают часть инвесторов от реинвестирования средств внутри страны.

1 трлн долларов за 30 лет — это примерно по 33 млрд долларов в год, или по 2,7 млрд долларов в месяц, подсчитал аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Цифра, по его словам, большая для нашей экономики, но не слишком большая, например, для Китая, из которого бежит примерно 150-200 млрд долларов в год, или для экономики США, из которой бежит около 100 млрд долларов. Получается, что капитал очень часто бежит из страны своего происхождения, неважно, развитой или развивающейся, хотя в развивающихся странах это происходит чаще.

Одной из очевидных причин этого является уход от налогов, также аналитик назвал среди причин российского свойства слабую защищенность частной собственности и капитала, и слабость национальной валюты, которая раз в несколько лет девальвируется («1998, 2008, 2014»). Это связано с глобальным сырьевым циклом, от которого мы очень зависимы. Еще одна причина утечки капитала: отсутствие долгосрочных надежных инвестиционных инструментов, подобных Treasuries в США — ОФЗ пока не набрали такой вес.

Примечательно, что о бегстве капитала Глазьев говорит в контексте криптовалют, которые как раз являются одним из самых передовых инструментов для этого, добавляет Кирилл Яковенко. Некоторые криптовалюты как раз и заточены под анонимность переводов и отсутствие посредника между переводящими деньги. Биткоин и появился в Китае в момент, когда правительство страны стало зажимать в своих границах капитал, который стремился за границу — и не смогло его удержать.