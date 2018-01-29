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Москва, 29.01.2018

Россия примет на вооружение новые автоматы

«Expert Online» 2018

Российская армия пополнится новыми автоматами разработки завода имени Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна «Калашников» - АК-12 и АК-15.

Соответствующее решение было объявлено ещё 25 января Минобороны РФ в ходе координационного научного совета по проблемам развития боевой экипировки, который организовал военно-научный комитет Сухопутных войск, пишет газета «Красная звезда».

При этом отмечается, что автоматы завода имени Дегтярёва имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения. Поэтому они рекомендованы для различных спецподразделений. Между тем, продукция концерна «Калашников» по формуле «простота – надёжность» наиболее подходит для подразделений и общевойсковых частей.

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