Россия займётся добычей сланцевой нефти

Уже со следующего года отечественные нефтяники смогут на практике отрабатывать на специальных полигонах новые методы добычи сланцевой нефти, пишет газета «Известия».

По данным издания, в Министерстве природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ подготовлены соответствующие поправки в закон «О недрах». Уже известно, что тестовые полигоны будут распределяться по заявкам нефтяных компаний. Кроме того, получить полигон для отработки нововведений можно будет на конкурсной основе.

При этом источник в ведомстве отмечает, что решение дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами – это возможность в будущем добывать трудноизвлекаемую нефть, к которой как раз относится сланец, залегающий глубоко в земной коре.

Напомним, сейчас в нашей стране практически не интересуются разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти подталкивает российские власти искать новые возможности добычи «чёрного золота».

Сланцевая нефть – нетрадиционная нефть, получаемая из горючих сланцев в результате пиролиза, гидрирования или термического растворения, при которых твердые остатки органической материи из горной породы преобразуются в синтетические углеводороды (синтетическую нефть и газ).

Получаемая нефть может использоваться непосредственно в качестве топлива, либо подвергаться переработке на НПЗ, в ходе которой удаляются примеси серы и азота, а к углеводородам добавляется водород. Продукты переработки сланцевой нефти могут использоваться в тех же целях, что и продукты, получаемые переработкой традиционной сырой нефти.