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Москва, 29.01.2018

Россия займётся добычей сланцевой нефти

«Expert Online» 2018

Уже со следующего года отечественные нефтяники смогут на практике отрабатывать на специальных полигонах новые методы добычи сланцевой нефти, пишет газета «Известия».

По данным издания, в Министерстве природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ подготовлены соответствующие поправки в закон «О недрах». Уже известно, что тестовые полигоны будут распределяться по заявкам нефтяных компаний. Кроме того, получить полигон для отработки нововведений можно будет на конкурсной основе.

При этом источник в ведомстве отмечает, что решение дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами – это возможность в будущем добывать трудноизвлекаемую нефть, к которой как раз относится сланец, залегающий глубоко в земной коре.

Напомним, сейчас в нашей стране практически не интересуются разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти подталкивает российские власти искать новые возможности добычи «чёрного золота».

Сланцевая нефть – нетрадиционная нефть, получаемая из горючих сланцев в результате пиролиза, гидрирования или термического растворения, при которых твердые остатки органической материи из горной породы преобразуются в синтетические углеводороды (синтетическую нефть и газ). 

Получаемая нефть может использоваться непосредственно в качестве топлива, либо подвергаться переработке на НПЗ, в ходе которой удаляются примеси серы и азота, а к углеводородам добавляется водород. Продукты переработки сланцевой нефти могут использоваться в тех же целях, что и продукты, получаемые переработкой традиционной сырой нефти.

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