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Москва, 29.01.2018

Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет

«Expert Online» 2018

Согласно последним данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), рождаемость в нашей стране упала до минимума за последние 10 лет.

Так, по информации ведомства, в 2016 году в РФ появилось на свет более чем на 200 тыс. новорождённых меньше, чем в 2015 году, передаёт РИА Новости.

В 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу почти на 11%. При этом, как отмечают в ведомстве, в прошлом году младенцев родилось на 203,4 тыс. меньше, чем в 2016 году.

Тем самым, в 2016 году прирост населения составил 5,4 тыс. человек, а в 2017 году убыль населения почти 135 тыс. человек.

В свою очередь в Минтруда уточнили, что в ближайшие годы ситуация с рождаемостью будет только ухудшаться, так как число женщин детородного возраста значительно сократится.

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