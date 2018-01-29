Сибирские ученые рассказали, как можно излечиться от рака

Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали о том, как можно удалить раковые клетки, тем самым победив эту страшную болезнь.

В ходе опытов над мышами исследователи выяснили, что доставленные к раковой клетке наночастицы золота в результате воздействия на них зеленым светом поглощают излучение и нагреваются, что приводит к гибели злокачественных клеток. При этом здоровая ткань остается нетронутой, пишет сайт «Российской газеты».

Также отмечается, что для разных злокачественных образований будут подобраны частицы с определенными свойствами.

Так, для наружных опухолей будут применяться частицы размером около 30 нанометров, а для внутренних – более крупные с плазмонным резонансом в красной области спектра.

Со слов сибирских учёных, их метод подходит даже для сложных ситуаций, когда хирургическое удаление опухоли затруднительно.

В свою очередь руководитель исследовательской группы подчеркнул, что достигнуть такого удивительного результата удалось, объединив усилия специалистов, представляющих такие области, как физика, химия, биология, медицина, математика и инженерия.