Составлен ТОП-10 марок машин, которыми довольны автомобилисты России

Эксперты составили рейтинг автомашин, которыми в большей степени довольны российские потребители, пишет издание «За рулем» со ссылкой на агентство «Автостат».

Каждый из 31 автомобилей оценивался по шкале из ста баллов, в критерии оценки вошли соотношение цены и качества, а также адаптация к российским погодным условиям.

Лидером рейтинга стала шведская Volvo. Марка набрала 90,2 балла. На втором месте Land Rover (89,8), замыкает тройку лидеров BMW (89,5).

Немного уступили лидерам рейтинга Lexus (89,3) и Audi (89,2). Далее расположились Mercedes-Benz (88,8) и «японцы» Honda (88,5), Mazda (86,1) и Toyota (84,4). Замыкает ТОП-10 автомобилей, которыми больше всего довольны российские автомобилисты, Opel с показателем 84,3 балла.

Отмечается, что большинство респондентов в принципе довольны своими автомобилями. Средний индекс удовлетворенности составил 80,6 балла, поэтому и расположение в рейтинге получилось «плотным».