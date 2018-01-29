США передадут Украине противотанковые комплексы Javelin

Пентагон заявил о подготовке к передаче украинским военным противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишут «Ведомости».

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил в интервью «Радио Свобода», что противотанковые ракетные комплексы Javelin не предназначены для применения в Донбассе.

«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и поставить на вооружение ВС», – цитирует издание Волкера со ссылкой на интервью спецпредставителя «Радио Свобода».

По словам Волкера, США заполняют «белые пятна» в оборонительных возможностях Украины и меньше всего хотят, чтобы данная «оборонная техника» была использована для разжигания конфликта. Javelin можно использовать «только тогда, когда идет танковое наступление».

По словам главы Министерства обороны Украины Степана Полторака, конкретные сроки поставки вооружения станут известны 2 февраля после его поездки в США.

Украина новости: Украина собирается сбить в небе над Донбассом самолёт и обвинить в этом ДНР и Россию

Новости Украины: Украина заявила о создании новой модели газового рынка